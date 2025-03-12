Ключевые изменения на рынке ИЖС обсудят на конференции Сбера в Иркутске 18 марта

18 марта 2025 Сбер в Иркутске проведет конференцию по индивидуальному жилищному строительству.

Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых изменений в отрасли. Участники узнают о новых механизмах перехода рынка ИЖС на эскроу, о нюансах ипотечного кредитования и использовании инструментов ДомКлик, а также о возможностях кредитования строительных компаний.

На конференции выступят представители госструктур с обзором ключевых изменений в действующем законодательстве, которое регулирует жилищное строительство.

Строительные компании представят успешные кейсы и поделятся опытом реализации проектов.

«Конференция по ИЖС — это возможность для всех участников рынка получить актуальную информацию, которая поможет сделать процесс строительства и финансирования более прозрачным и эффективным. Мы стремимся поддерживать наших клиентов, предлагая им не только выгодные финансовые продукты, но и знания, которые помогут реализовать их планы. Уверена, что каждый участник найдет для себя полезные инструменты и решения», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Мероприятие состоится 18 марта 2025 г. в офисе Сбера по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10 (актовый зал). Время проведения: с 10:00 до 13:00.

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