Квартиры дороже частных домов в Иркутской области на 4%

Хоть квадратный метр квартиры дороже, общие затраты на покупку дома зачастую оказываются выше. Данные приводит портал «Мир квартир».

Специалисты проанализировали стоимость жилья в разных регионах России. Результаты показали, что квадратный метр квартиры обходится дороже, чем аналогичный показатель для частного дома. Однако по общей стоимости предложения квартира зачастую оказывается дешевле, поскольку имеет меньшую площадь.

Цена за квадратный метр

Квартира оказалась дороже дома почти везде, исключение составила лишь Ингушетия (-15,9%). Самый значительный разрыв зафиксирован в Москве (+150%), где один квадратный метр квартиры стоит 356 164 рубля, тогда как дома – 142 468 рублей. В некоторых регионах квартиры незначительно дороже домов: в Мордовии (+12,9%), Дагестане (+15,8%), Карелии (+16,8%).

Общая стоимость предложения

В 67 из 85 изученных регионов средняя цена квартиры ниже, чем дома. Средняя площадь квартиры – 54 квадратных метра, тогда как дома – 113 квадратных метров. Наибольший ценовой разрыв между квартирами и домами наблюдается в Чечне (-54,8%) и Московской области (-54,8%). В ряде регионов квартиры стоят дороже домов, включая Чукотский АО (+39,4%), Архангельскую область (+24,8%), Республику Бурятия (+20,9%).

«Если стоимость домов сравнивать с ценами не на «вторичке», а в новостройках, то разрыв цен в пересчете за «квадрат» получится еще больше: 116%, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Если же проследить динамику разрыва во времени, можно отметить, что 5 лет назад метр квартиры на «вторичке» был дороже метра частного дома всего на 34%. Что не удивительно, учитывая, что квартиры в последние годы дорожали значительно более стремительными темпами (+75% за 5 лет), чем дома (+45%)».