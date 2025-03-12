Криптовалютная революция: кто сможет торговать криптовалютой в России

ЦБ предлагает новые правила игры для криптовалютных инвесторов.

Центральный банк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов в стране покупать и продавать криптовалюту, как сообщается в заявлении регулятора. Для этого планируется внедрить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) на три года.

«Сделки с криптовалютами в рамках ЭПР смогут совершать только “особо квалифицированные” инвесторы. Это новый статус, который можно будет получить, если инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или доходы за прошлый год составили более 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

ЦБ также предложил включить в эксперимент компании, которые уже являются квалифицированными инвесторами по текущему законодательству. Для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюту, будут установлены регуляторные требования с учетом рисков.

Целью введения ЭПР является повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование стандартов оказания услуг и расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых к рискам.

«Банк России неоднократно подчеркивал, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной юрисдикцией, основана на математических алгоритмах и подвержена волатильности. Инвесторы должны осознавать риски потери средств», — отмечает ЦБ.

Регулятор не рассматривает криптовалюту как платежное средство и предлагает запретить расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.



«Вне экспериментального режима планируется разрешить квалифицированным инвесторам вкладывать средства в финансовые инструменты и активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но чья доходность привязана к ее стоимости», — заключает ЦБ.