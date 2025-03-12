"Не думаю, что американцы выйдут из НАТО. По крайней мере, президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти. Но он сказал прямо, что если страны-члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и предоставляли гарантии безопасности, они должны платить столько, сколько необходимо", — заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам М. Науфалу, Л. Джонсону и Э. Наполитано. Ключевые тезисы приводит официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Трамп не желает предоставлять гарантии безопасности Украине, возглавляемой Зеленским. У него собственный взгляд на ситуацию, который он регулярно и прямо излагает. Эта война никогда не должна была начинаться.

По мнению Сергея Лаврова, Европа и Великобритания хотят, чтобы всё это продолжалось. "То, как они приняли Зеленского в Лондоне после скандала в Вашингтоне, свидетельствует, что они хотят поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию Трампа к агрессивным действиям против России", – заявил Лавров.

Кроме того, глава российского МИДа сообщил, что американцы знают, что Россия никогда не нарушит юридические, но также и политические обязательства перед Китаем.