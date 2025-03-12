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США и Украина в Джидде: акцент на процессе, не на уступках

Делегации США и Украины на встрече в Саудовской Аравии обсудили, каким будет переговорный процесс, а не конкретные условия мирного плана, сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает РБК.

«У нас были такие разговоры», — подтвердил Рубио на пресс-конференции, отвечая на вопрос о территориальных уступках. Трансляцию вели Sky News и Fox News. Однако Рубио отметил, что основное внимание на переговорах уделялось тому, как будет выглядеть сам процесс переговоров, а не конкретным условиям.

За день до переговоров, которые прошли 11 марта, Рубио заявил, что для достижения мира Украине придется отдать часть территорий. Однако газета Politico, ссылаясь на украинского чиновника, сообщила, что на самой встрече этот вопрос не обсуждался.

Украинские власти неоднократно исключали возможность соглашения о прекращении огня, предусматривающего отказ от территорий, перешедших под контроль России. Вместо этого Киев настаивал на «справедливом мире», включающем выплату репараций Москвой.

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Российские власти также не согласны на территориальные уступки. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что об этом «не может быть и речи». В Кремле напоминали, что Москва будет исходить только из условий, определенных президентом Владимиром Путиным. Путин предлагал Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО.

По итогам переговоров в Джидде украинская и американская делегации сообщили, что Киев согласился на американское предложение о 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию. Советник американского президента Майк Уолтц заявил, что намерен обсудить результаты переговоров с представителями России. В Кремле решили дождаться всех деталей обсуждений от Вашингтона, прежде чем принять предложение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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