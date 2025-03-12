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Байкальская и Лермонтовская развязки: Иркутск готовится к масштабным изменениям

Проектирование Байкальской и Лермонтовской транспортных развязок находится на завершающем этапе. Главный инженер проекта ООО «МОСТ» Иван Гайворонский сообщил, что документы для прохождения Главгосэкспертизы по Байкальской развязке планируют подать в мае, а по Лермонтовской — в августе, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

<p>Иркутск, Байкальское кольцо. Фото: С. Мерзляков</p>

Иркутск, Байкальское кольцо. Фото: С. Мерзляков

На улице Байкальской планируется устройство двух эстакад с выходом на Байкальский тракт и проспект Маршала Жукова. Первая эстакада будет иметь четыре полосы движения и пройдет в стороне от стелы «Иркутск – город трудовой доблести». До съезда на проспект Маршала Жукова будет сделана переходно-скоростная полоса.

Для строительства двухуровневой развязки потребуется временное ограничение движения на участках с повышенным трафиком. Работы будут организованы поэтапно, и для минимизации неудобств необходимо заранее определить пути объезда и привести их в нормативное состояние.

Проект включает строительство подпорных стенок, искусственных водопропускных сооружений и трех подземных пешеходных переходов. Разработаны решения по коммуникациям, системе ливневой канализации и освещению, а также предусмотрен перенос контактной сети троллейбуса и обустройство автобусных остановок. Планируется устройство тротуаров и велодорожек.

Заместитель директора ООО «МОСТ» Алексей Пригорнев отметил, что проектом предусмотрено восемь этапов, и администрация города поставила задачу сократить сроки реализации, внедряя современные технические решения.

Мэр города Руслан Болотов поручил предусмотреть выделенные полосы для общественного транспорта на всех дорогах, что увеличит пропускную способность магистралей.

<p>Фото: https://admirk.ru/</p>

Фото: https://admirk.ru/

Проект Лермонтовской развязки был изменен в связи с новыми требованиями законодательства и включает объездную дорогу Первомайский – Университетский и реконструкцию путепровода через железную дорогу.

– В этом году будет завершена реализация крупных инженерных проектов, таких как строительство теплового луча, напорных трубопроводов. Без этого невозможно дальнейшее развитие Иркутска. Такая работа – большая   подготовка города к дальнейшим преобразованиям. Одна из ключевых задач, которая перед нами стоит, – укрепление транспортного каркаса. Масштабные проекты строительства Байкальской и Лермонтовской развязок сложные технически, но их реализация откроет новые перспективы для областного центра. Планируем уже в следующем году приступить к реконструкции Байкальского кольца, прорабатываем вопрос получения финансирования, – отметил Руслан Болотов.


<p>Иркутск, Байкальское кольцо. Фото: С. Мерзляков</p> <p>Фото: https://admirk.ru/</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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