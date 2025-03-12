Байкальская и Лермонтовская развязки: Иркутск готовится к масштабным изменениям

Проектирование Байкальской и Лермонтовской транспортных развязок находится на завершающем этапе. Главный инженер проекта ООО «МОСТ» Иван Гайворонский сообщил, что документы для прохождения Главгосэкспертизы по Байкальской развязке планируют подать в мае, а по Лермонтовской — в августе, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Иркутск, Байкальское кольцо. Фото: С. Мерзляков

На улице Байкальской планируется устройство двух эстакад с выходом на Байкальский тракт и проспект Маршала Жукова. Первая эстакада будет иметь четыре полосы движения и пройдет в стороне от стелы «Иркутск – город трудовой доблести». До съезда на проспект Маршала Жукова будет сделана переходно-скоростная полоса.

Для строительства двухуровневой развязки потребуется временное ограничение движения на участках с повышенным трафиком. Работы будут организованы поэтапно, и для минимизации неудобств необходимо заранее определить пути объезда и привести их в нормативное состояние.

Проект включает строительство подпорных стенок, искусственных водопропускных сооружений и трех подземных пешеходных переходов. Разработаны решения по коммуникациям, системе ливневой канализации и освещению, а также предусмотрен перенос контактной сети троллейбуса и обустройство автобусных остановок. Планируется устройство тротуаров и велодорожек.

Заместитель директора ООО «МОСТ» Алексей Пригорнев отметил, что проектом предусмотрено восемь этапов, и администрация города поставила задачу сократить сроки реализации, внедряя современные технические решения.

Мэр города Руслан Болотов поручил предусмотреть выделенные полосы для общественного транспорта на всех дорогах, что увеличит пропускную способность магистралей.

Проект Лермонтовской развязки был изменен в связи с новыми требованиями законодательства и включает объездную дорогу Первомайский – Университетский и реконструкцию путепровода через железную дорогу.

– В этом году будет завершена реализация крупных инженерных проектов, таких как строительство теплового луча, напорных трубопроводов. Без этого невозможно дальнейшее развитие Иркутска. Такая работа – большая подготовка города к дальнейшим преобразованиям. Одна из ключевых задач, которая перед нами стоит, – укрепление транспортного каркаса. Масштабные проекты строительства Байкальской и Лермонтовской развязок сложные технически, но их реализация откроет новые перспективы для областного центра. Планируем уже в следующем году приступить к реконструкции Байкальского кольца, прорабатываем вопрос получения финансирования, – отметил Руслан Болотов.