450-метровый парк планируют создать вдоль реки Ушаковки в Иркутске

В Иркутске благоустроят территорию вдоль реки Ушаковки вблизи ЖК «Предместье». Предполагается, что на земельном участке 1,56 гектара протяженностью 450 метров создадут парк, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас продолжается проектирование. Ранее частное предприятие создало эскиз: было предложено сохранить имеющиеся озеленение и тропинки, облагородив их. Предусмотрели обустройство детской и спортивной площадок, пространства для выгула собак, зон для отдыха с видом на реку, смотровой террасы. Также в плане установка павильона с открытой верандой, качелей под навесом, создание велодорожек.

Во время совместного обсуждения иркутяне отметили, что им понравился проект, и предложили предусмотреть также видеонаблюдение и освещение, установку ограничительных устройств для предотвращения въезда и парковки транспорта, разделить потоки пешеходов и велосипедистов. Кроме того, установить лавочки вдоль тропинок и урны, посадить деревья, рассмотреть возможность размещения фонтана и туалета.

Были зафиксированы все предложения. Их будут учитывать в дальнейшей работе. Внести коррективы в проект планируется в течение текущего года. Реализован он может быть в 2027 году, если в 2026-м его выберут горожане.