Сотрудника нефтегазодобывающей компании в Приангарье обвинили в подкупе на 23 млн рублей

В Иркутской области перед судом предстанет бывший начальник отдела нефтегазодобывающей компании. Его обвиняют в коммерческом подкупе и легализации денег, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с января 2021 года по апрель 2024 года обвиняемый получил от представителя подрядной организации, осуществляющей проектные работы на объектах, принадлежащих компании, подкуп в 23 млн рублей за беспрепятственную приемку оказываемых работ и услуг.

Кроме того, обвиняемый оформил в свою собственность дорогостоящий автомобиль, полученный в качестве коммерческого подкупа.

В ходе предварительного следствия на имущество, полученное незаконным путем, наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.