Новую блочно-модульную электрокотельную запустят в Байкальске в 2025 году

В городе Байкальске к летнему периоду 2025 года планируют запустить новую блочно-модульную электрокотельную. Она включает в себя четыре котла, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Ввод котельной позволит обеспечить горячее водоснабжение жителей Байкальска в летний период. Она также будет выполнять резервные функции на случай аварийных ситуации на ТЭЦ города. В дальнейшем будет актуализирована схема теплоснабжения города, и такие котельные появятся в других микрорайонах», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

В рамках реализации проекта была подготовлена площадка, собраны основания модулей, смонтированы конструкции первого этажа, установлено несущее основание второго этажа, выполнен монтаж лестничного марша и ряд других работ. Для ее обслуживания в смену будут задействованы четыре человека.

На реализацию неотложных мероприятий по подготовке ТЭЦ города Байкальска к отопительному периоду было направлено 300 млн рублей, в том числе 200 млн рублей – на приобретение и монтаж электрокотельной мощностью 15,5 МВт. Работы начались в 2024 году.

Завершить установку оборудования планируется до конца марта 2025 года. В апреле-мае будут проведены пусконаладочные работы и режимные испытания, после чего котельную введут в эксплуатацию.