Новости

Чиновники обманули иркутскую администрацию на 790 тыс. рублей при закупке понтонов

В Иркутске осужденным чиновникам придется вернуть деньги, похищенные у администрации Иркутска. Их признали виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в 2018-2019 годах двое должностных лиц муниципального казенного учреждения Иркутска и представитель фирмы по предварительному сговору при проведении закупки понтонов для муниципальных нужд организовали поставку и приемку вместо нового товара бывших в употреблении понтонов. В результате муниципальному бюджету был причинен ущерб на сумму около 790 тыс. рублей.

В 2023 году по приговору суда троих мужчин оштрафовали на суммы в размере от 200 до 300 тыс. рублей. В настоящее время с них также решили взыскать сумму причиненного ущерба – 790 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Многоликий дизайн
«Мы погружаемся в глубины». ​​​​​​​Для создания выдающихся проектов между заказчиком и архитектором должен быть концептолог
Дизайн в современных ЖК: Иркутск готов к новому уровню
«Интерьер должен будоражить эмоции». Кристина Льгова – о современных трендах в частном дизайне
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес