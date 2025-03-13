День X: 13 марта США и Россия обсудят прекращение огня

Госсекретарь Марко Рубио оценил сроки возможного начала перемирия на Украине, если Россия согласится на предложение о прекращении огня на 30 дней, которое было озвучено после встречи США и Украины. Обсуждение с Россией должно состояться 13 марта, и в случае согласия Москвы стрельба может прекратиться через несколько дней, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Рубио выразил надежду, что мир вскоре будет выглядеть так: ни одна из сторон не стреляет друг в друга — ни ракетами, ни снарядами, ни пулями, ничем, даже артиллерией. Стрельба прекращается, боевые действия останавливаются, и начинаются переговоры.

11 марта в Джидде состоялась встреча американской и украинской делегаций, по итогам которой Киев принял предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления, если Москва согласится. В обмен на это США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.

Однако на следующий день Reuters, ссылаясь на российские источники, сообщил, что президент Владимир Путин вряд ли поддержит предложение о прекращении огня. Собеседники агентства подчеркнули, что любое соглашение должно учитывать успехи России на поле боя и ее интересы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия ожидает деталей от американской стороны по предложению о прекращении огня и не стал оценивать его выгоду, призвав дождаться конкретики.