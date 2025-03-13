30-дневное перемирие выгодно Украине, Россия обсудит его с США 13 марта

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи американской и украинской делегаций в Джидде 11 марта выразил надежду на скорейшее согласие России на 30-дневное прекращение огня и анонсировал возможность телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным 12–13 марта. «Танго танцуют двое. Надеюсь, он Путин тоже согласится. Это будет 75% пути. Остальное – подготовка документации и переговоры о позициях на земле», – сказал Трамп, передают «Ведомости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле внимательно изучают заявления, сделанные по итогам американо-украинских переговоров.

Рубио и Уолтц подчеркнули, что теперь в Вашингтоне ждут реакцию Москвы, однако способ передачи информации не был конкретизирован. 12 марта Рубио отметил, что обсуждался вопрос территориальных уступок, но не предоставил подробностей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неготовности России к прекращению огня от США можно ожидать «сильные шаги» и что он не намерен проводить президентские выборы во время перемирия.

Военный эксперт, основатель портала Military Russia, Дмитрий Корнев считает, что 30-дневное перемирие, даже если оно будет разовой акцией, более выгодно для ВСУ. Он поясняет, что за месяц измотанные за февраль – март в неудачных для них боях в Курской области отошедшие оттуда части, равно как и истощившиеся на южнодонбасском направлении, могут быть частично восстановлены, пополнившись личным составом и техникой в условиях возобновления военной помощи США. Также, продолжает Корнев, у украинской стороны в отсутствие ракетных и бомбовых ударов по тылам со стороны России будет возможность изготовить запасы дронов.

Ранее о том, что перемирие должно быть полноценным, говорил и Путин. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное, – говорил он 20 января. – Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».