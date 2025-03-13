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Максимальный приток за три года: розничные инвесторы вложили в фондовый рынок 1,8 трлн рублей в 2024 году

По данным Центробанка, в 2024 году частные инвесторы вложили на брокерские счета рекордную сумму — около 1,8 триллиона рублей. Почти половина этой суммы, 700 миллиардов рублей, была внесена в последнем квартале года. Основную долю притока обеспечили квалифицированные инвесторы.

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Это стало крупнейшим показателем привлечения капитала на фондовый рынок за последние три года, отмечает регулятор.

Банк России также сообщил, что количество клиентов с активами на счетах выросло до пяти миллионов человек, а средняя сумма на счете составила 2,2 миллиона рублей. Совокупная стоимость активов частных инвесторов увеличилась с 9,2 до 10,6 триллионов рублей.

Наибольшим спросом среди инструментов инвестирования пользовались биржевые фонды денежного рынка с ежедневной капитализацией доходов. Они рассматривались как удобные инструменты для краткосрочных вложений в условиях нестабильного рынка. Вложения в облигации стали менее зависимыми от колебаний процентных ставок благодаря увеличению доли облигаций с плавающей ставкой (флоатеров).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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