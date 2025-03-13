Максимальный приток за три года: розничные инвесторы вложили в фондовый рынок 1,8 трлн рублей в 2024 году

По данным Центробанка, в 2024 году частные инвесторы вложили на брокерские счета рекордную сумму — около 1,8 триллиона рублей. Почти половина этой суммы, 700 миллиардов рублей, была внесена в последнем квартале года. Основную долю притока обеспечили квалифицированные инвесторы.

Это стало крупнейшим показателем привлечения капитала на фондовый рынок за последние три года, отмечает регулятор.

Банк России также сообщил, что количество клиентов с активами на счетах выросло до пяти миллионов человек, а средняя сумма на счете составила 2,2 миллиона рублей. Совокупная стоимость активов частных инвесторов увеличилась с 9,2 до 10,6 триллионов рублей.

Наибольшим спросом среди инструментов инвестирования пользовались биржевые фонды денежного рынка с ежедневной капитализацией доходов. Они рассматривались как удобные инструменты для краткосрочных вложений в условиях нестабильного рынка. Вложения в облигации стали менее зависимыми от колебаний процентных ставок благодаря увеличению доли облигаций с плавающей ставкой (флоатеров).