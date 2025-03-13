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Путин предлагает создать зону безопасности вдоль границы России

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль государственной границы России. Это заявление он сделал во время посещения пункта управления курской группировкой войск, кадры которого опубликовал журналист Павел Зарубин, сообщает РБК.

<p>Фото http://www.kremlin.ru/</p>

Фото http://www.kremlin.ru/

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«Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — отметил Путин.

Президент выразил надежду на скорейшее выполнение всех задач российской армией и полное освобождение Курской области от противника в ближайшее время.

На совещании Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины в Курской области окружена и изолирована, а большая часть захваченной территории уже освобождена.

Путин уже неоднократно подчеркивал необходимость создания линии безопасности на границе с Украиной. В июне 2023 года он заявил, что Россия может рассмотреть возможность организации санитарной зоны на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся. Такая зона, по его словам, должна находиться на расстоянии, с которого невозможно будет наносить удары по российской территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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