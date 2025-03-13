Инфляция в 2025 году может составить 7%

Аналитики повысили прогноз по уровню инфляции в России на 2025 год до 7,0% с прежних 6,8%, сообщает Интерфакс со ссылкой на мартовский опрос Банка России, проведенный среди экспертов. Ожидается, что уже в 2027 году инфляция вернется к целевому показателю в 4%, несмотря на некоторое повышение ожиданий на ближайшие два года.

Также незначительно увеличен прогноз по росту ВВП на 2025 год — с 1,6% до 1,7%. Прогноз на 2026 год улучшен до 1,8%, а на 2027 год остался неизменным — 2,0%.

Что касается ключевой ставки, эксперты ожидают её снижение в будущем. Если в 2025 году она ожидается на уровне 20,1% (против 20,5% ранее), то к 2027 году ставку прогнозируют снизить до 10,0%.

Кроме того, аналитики предполагают постепенное ослабление курса рубля. Так, в 2025 году доллар ожидается на отметке 98,5 рубля, тогда как ранее прогнозировался уровень 104,7 рубля. К 2027 году этот показатель составит 107,0 рубля (по сравнению с предыдущими ожиданиями в 110,4 рубля).

Эти данные были получены путем опроса 30 экономистов разных организаций, проводившегося в марте 2025 года.

Несмотря на положительные изменения в прогнозах, Банк России напоминает, что для достижения целевой инфляции в 4% потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного периода. В частности, укрепление рубля помогает сдерживать инфляцию, однако темпы роста цен остаются высокими.