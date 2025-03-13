Геополитическая неопределенность сдерживает рост индекса Мосбиржи

В среду российский фондовый рынок не смог развить восходящее движение: фондовые индикаторы снова просели, завершив основные торги с умеренными потерями. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3183 пунктов (-0,53%).

Геополитика остается ключевым фактором для всех рублевых активов, но пока не дает четких сигналов для формирования устойчивого движения Индекса МосБиржи.

"Итоги вчерашних переговоров между делегациями США и Украины оказались неоднозначными для нашего рынка. Хотя было достигнуто соглашение о прекращении огня на 30 дней, оно требует согласия России. Кроме того, США заявили о возобновлении военной помощи Киеву, приостановленной недавно. Теперь ожидаются новости от визита в Москву спецпосланника президента США, запланированного на эту неделю", — поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.

На фоне неопределенности в переговорном процессе по украинской проблеме индекс МосБиржи продолжает совершать разнонаправленные движения, оставаясь в пределах двухнедельного диапазона 3127–3282 пунктов. Скорее всего, такая консолидация продолжится, если не появятся важные новости, связанные с геополитикой.

Данные по инфляции по-прежнему оказывают ограниченное влияние из-за доминирующего фактора геополитики в динамике всех рублевых активов. Он может сыграть ключевую роль в решении ЦБ по ключевой ставке, в том числе способствуя замедлению инфляции в случае смягчения антироссийских санкций.