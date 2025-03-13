Зарплатные предложения обогнали ожидания в Иркутской области

За два года зарплатные ожидания в регионе выросли на 20%, а предложения – на 28%. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В феврале 2025 года работодатели предлагали медианную зарплату в 70 000 рублей, тогда как соискатели ожидали 60 тыс. рублей. За два года предложения выросли на 28% (+15,1 тыс. рублей), а ожидания – на 20% (+10 тыс. рублей). Максимальная разница между предложениями и ожиданиями достигала 20 тыс. рублей в июле 2024 года. Опрос показал, что 63% работодателей планируют повышение зарплат в 2025 году, из которых 42% ориентируются на инфляцию, а 21% – на рыночные условия и запросы сотрудников.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений, в 2024 году этот рост продолжился. При этом финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.