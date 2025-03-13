Примсоцбанк запустил доставку дебетовых карт

Теперь можно легко оформить доставку дебетовых карт прямо на сайте банка.

"Мы стремимся сделать ваше взаимодействие с нашим Банком максимально удобным, и теперь получение карты стало еще проще. Всего несколько кликов — и ваша карта будет доставлена прямо к вам на дом!", – говорится в сообщении банка.

Как это работает?

Зайдите на наш сайт в раздел с картами по ссылке https://pskb.com/debit-cards/ Выберите нужный тип карты и заполните заявку Укажите адрес доставки и ждите, пока мы привезем вашу карту

Узнать подробности можно по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.