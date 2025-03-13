Аренда жилья дешевеет рекордно долго

С сентября 2024 ставки снизились на 7-9%. Данные исследования приводит «Циан.Аналитика».

Это связано с ростом предложения, особенно от тех, кто отложил продажу квартир на вторичном рынке. Средние ставки аренды однокомнатных квартир упали на 7%, двухкомнатных – на 9%. Снижение цен наиболее заметно в Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге. В некоторых городах ставки уже ниже прошлогодних уровней.

В Москве стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 66 тыс. рублей, что на 10% меньше, чем в сентябре 2024 года.

«Снижение ставок аренды фиксируется на протяжении двух кварталов на фоне неплохих продаж и на вторичке, и в новостройках, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитики». – Помимо внутриотраслевых факторов – перетоки спроса, перевод предложения – это может отражать и общее замедление в экономике. Сезонный рост спроса и ставок, скорее всего, мы увидим и в этом году, но он будет выражен слабее, чем в 2023 и 2024 годах».