Альфа-Конфа: 6 новых городов, включая Иркутск, окажутся в центре бизнес-событий

Альфа-Банк третий год подряд проводит самое масштабное бизнес-событие страны — Альфа-Конфа. Это мероприятие охватывает 6 новых городов каждый месяц и привлекает сотни тысяч предпринимателей со всей России, которые собираются вместе для обмена опытом и прослушивания топовых спикеров — настоящих профессионалов в своем деле.

Первая Альфа-Конфа сезона прошла вчера в Калуге. Также мероприятия для бизнеса запланированы в Иркутске, Хабаровске, Уфе, Астрахани, Иваново, Владимире и других городах России. Всего в 2025 году планируется проведение 60 мероприятий — больше, чем в прошлом году.

Тема 2025 года — ценности бизнеса. Эксперты расскажут предпринимателям, на чем строятся лучшие бизнес-проекты, как наполнить их смыслом и выгодой. Программа мероприятий включает тренды маркетинга и продаж, бизнес-инновации, масштабный обмен опытом и разбор личных кейсов участников. Гостей ждет настоящее шоу без скучных лекций и формальностей.

Спикерами нового сезона Альфа-Конфы станут эксперты в области продаж, бизнес-психологии, серийные предприниматели, основатели компаний и преподаватели топовых вузов. Среди них Роман Тарасенко, Владимир Волошин, Ангелина Шам, Евгений Давыдов, Седа Каспарова, Лина Арифулина, Владимир Якуба и другие.

«Третий год мы задаем стандарты событий для бизнеса, приглашаем знаменитых спикеров, проводим острые дискуссии и знакомим между собой лучших предпринимателей. За это время мы уже успели побывать в десятках городов, постоянно экспериментируем с форматами и создаем что-то новое. Мы разделяем ценности предпринимателей и снова говорим: „Ты все делаешь не так, продолжай!“», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.