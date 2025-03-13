Новый тариф от “Цифра банк”: Повышенные проценты на остаток по накопительным счетам с 11 марта 2025 года

«Цифра банк» с 11 марта 2025 года вводит новый тариф по «Накопительному Цифра счету» для клиентов физических лиц. Базовая процентная ставка по накопительному счету для всех клиентов «Цифра банк» теперь составляет 14% годовых в рублях на минимальный остаток и 12% годовых в рублях на ежедневный остаток средств.

Для новых клиентов:

с 1-го по 60-й день с момента открытия первого накопительного счета, действуют ставки 19% и 18% годовых в рублях на минимальный и ежедневный остаток средств соответственно;

с 61-го по 121-й день действуют ставки 17,5% и 16,5% годовых в рублях на минимальный и ежедневный остаток средств соответственно;

начиная с 121 дня действуют базовые процентные ставки – 14% годовых в рублях на минимальный остаток и 12% годовых в рублях на ежедневный остаток средств.

Открыть Накопительный счет можно в рублях на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.

Проценты начисляются на минимальный или ежедневный остаток на Накопительном счете, начиная со дня, следующего за днем открытия Накопительного счета. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца.

Ставка для новых клиентов начисляется на сумму ежедневного остатка по счету, не превышающего 1 000 000 руб. включительно. На сумму свыше 1 000 000 руб. начисляется базовая процентная ставка

"Новым считается клиент, не имевший ранее накопительных счетов, открытых в «Цифра банк»", – говорится в сообщении.

С более подробной информацией по тарифу «Накопительный Цифра счет» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.