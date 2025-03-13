“Цифра банк” продлевает выгодную акцию: дополнительная ставка до 1,5% на “Накопительный счет Комбо” для пользователей карточного овердрафта

До 31 мая 2025 года.

«Цифра банк» продлевает акцию, в рамках которой клиенты, открывшие «Накопительный счет Комбо» и заключившие договор кредита по продукту «Карточный овердрафт для клиентов ООО «Цифра банк» в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, могут получить дополнительные 1,5% к действующей ставке по накопительному счету.

Дополнительная ставка начисляется в период действия акции с первого дня, следующего за днем открытия накопительного счета, на сумму ежедневного остатка на счете и действует для клиентов, совершивших расходные операции по кредитному продукту «Карточный овердрафт для клиентов ООО «Цифра банк» за расчетный период на сумму от 30 тыс. руб.

Расчетным периодом считается полный календарный месяц с 1 по 31 марта 2025 г., с 1 апреля по 30 апреля 2025 г. и с 1 по 31 мая 2025 г.

Счет не ограничен по срокам, максимальным и минимальным остаткам и предусматривает возможность пополнений и списаний без ограничений и потери процентов. Повышенная ставка начисляется на сумму ежедневного остатка по Накопительному счету, не превышающего 1 000 000 руб. включительно.

Открыть Накопительный счет можно только в Мобильном Банке в момент заключения Договора кредита по продукту «Карточный овердрафт для клиентов ООО «Цифра банк».

"Для подключения услуги овердрафт по Комбо Цифра карте необходимо подать заявление на открытие кредитного лимита по карте, получить положительное решение и проставить две галочки в соответствующих разделах при подписании Кредитной документации. Повышенные проценты выплачиваются не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня следующего календарного месяца за предыдущий календарный месяц в российских рублях путем зачисления денежных средств на «Накопительный счет Комбо» в российских рублях", – говорится в сообщении банка