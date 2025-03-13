Альфа-Банк запускает программу Альфа-Менторство для студентов по всей России

Альфа-Банк запустил масштабную программу для студентов по всей стране под названием Альфа-Менторство. Команда наставников из топ-менеджеров и экспертов банка готова бесплатно делиться опытом со студентами со всей России.

Альфа-Менторство — уникальная программа, сочетающая передовые IT-технологии и экспертизу ведущих специалистов. Менторы в формате one-to-one делятся опытом, составляют планы развития, готовят к собеседованиям и многое другое.

Программа охватывает 40 направлений, включая высокотехнологичные сферы, такие как IT, разработка программного обеспечения, анализ данных, кибербезопасность и риск-менеджмент, а также более традиционные направления, такие как маркетинг, финансы и продажи.

Альфа-Менторство — это не просто наставничество. В программу интегрирован искусственный интеллект, с помощью которого можно оценивать потенциал студента и продуктивнее планировать карьерные шаги. Все участники получат индивидуальный план развития и поддержку от лучших экспертов страны. Принять участие могут студенты из любого города и вуза, заполнив заявку на сайте банка.