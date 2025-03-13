«Известия»: Инфляция начнет снижаться к осени

По самому оптимистичному сценарию, показатель уже уменьшается. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз.

Шесть из десяти экспертов прогнозируют устойчивое снижение инфляции в России во втором полугодии 2025 года, другие считают, что замедление начнется в апреле-мае или уже началось.

В свою очередь, ЦБ отмечает признаки замедления роста цен, но устойчивость процесса пока под вопросом. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает пик инфляции в апреле-мае и снижение до 7-8% к концу 2025 года. В феврале рост цен превысил 10% по сравнению с прошлым годом.

– Несмотря, на первый взгляд, на угрожающую двузначную цифру, в помесячном выражении рост цен замедляется уже третий месяц. Однако недельная инфляция часто бывает нестабильной. Например, в начале года растут цены на плодоовощную продукцию, а также повышается стоимость услуг, увеличиваются акцизы на некоторые виды товаров, – подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.