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Солид Банк запустил новый вклад на 3 месяца со ставкой до 23% годовых

Солид Банк обновил линейку вкладов для частных лиц, добавив в нее новое сезонное предложение для вкладчиков – краткосрочный вклад на 3 месяца «Весеннее настроение» с повышенной процентной ставкой.

Сезонные вклады в Солид Банке – это инструмент, который дает возможность вкладчикам получать очень быстрый доход от накоплений. Клиентам предлагается достаточно привлекательная базовая ставка – 22% годовых, при этом есть возможность увеличить ее при выполнении ряда условий.

Подробнее об условиях вклада:

  • Срок – 91 день.
  • Сумма – от 30 000₽ до 5 000 000₽.
  • Выплата процентов – в конце срока вклада.
  • Пополнение – не предусмотрено.
  • Ставка – 22% годовых, возможно повышение ставки до 23% годовых при единовременном оформлении вклада и страховой программы. Оформление страховой программы позволяет получить не только повышенный процент по вкладу, но и дополнительный доход, а также другие преимущества.

Вкладчику необходимо в момент оформления вклада внести денежные средств в одну из программ на выбор: Инвестиционное страхование жизни «Стратегия максимального роста», страхование жизни «Кэшбэк» или страхование жизни «Гарантированный доход» от Страховой компании «БКС Страхование жизни» и во вклад в пропорции не менее 1:3. Другими словами, в программы страхования размещается не менее 25% от средств клиента, во вклад - не более 75% средств клиента. Процентная ставка по вкладу увеличивается на период действия договора страхования на 1%.

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"Важно отметить, что при этом сумма вклада не может быть менее 30 000 рублей, а сумма взноса в страховые продукты округляется до тысячи рублей в большую сторону. Больше можно узнать на консультации от эксперта Банка, оставив заявку на сайте. С полными условиями вклада «Весеннее настроение» можно ознакомиться по ссылке", – говорится в сообщении банка.

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