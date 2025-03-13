Теперь проще копить: накопительный счет “Солидная копилка” доступен от 0 рублей

С 6 марта 2025 года Солид Банк улучшил условия накопительного счета «Солидная копилка» для физических лиц, сделав их еще более выгодными.

Что изменилось?

- Отменен нижний порог суммы для открытия счета. Теперь накопительный счет можно открыть от 0 рублей. Это значит, что в день открытия счета не требуется его пополнение. Клиенты смогут внести средства в удобный для себя момент, в том числе с помощью мобильного приложения Солид Банка.

- Отменен неснижаемый остаток для начисления процентов. По новым условиям проценты будут начисляться клиентам на любой положительный остаток средств по счету. Напоминаем, что по прошлым условиям для начисления процентов необходимо было сохранение неснижаемого остатка от 10 000 рублей.

"У клиентов, с ранее открытыми накопительными счетами, условия изменятся автоматически", – говорится в сообщении банка.

В итоге, в данный момент актуальные условия НС «Солидная копилка» такие:

• Процентная ставка – 15,5% годовых.

• Срок – счет бессрочный.

• Сумма – открытие доступно от 0 рублей.

• Пополнение счета – доступно в течение всего срока без ограничений.

• Начисление процентов – производится на любую сумму свыше 0 рублей. Начисление ежедневное, со дня следующего за днем поступления денежных средств на счет до дня возврата денежных средств Клиенту включительно. Начисление процентов производится на остаток на счете клиента, то есть на сумму денежных средств, находящихся на счете на начало операционного дня.

• Выплата процентов – ежедневная, производится путём причисления к сумме денежных средств, находящихся на счете клиента.

• Расходные операции – без ограничений.

"Накопительный счет – отличный инструмент для тех, кто хочет увеличить накопления, но также хочет оставить себе возможность распоряжаться деньгами в любой момент, не теряя при этом выплаченные банком проценты. Управлять счетом максимально удобно: клиенты могут управлять онлайн с дебетовой картой «Копилка в кармане». С помощью карты и мобильного приложения будет доступно: пополнение накопительного счета по СБП, перевод процентов на карты других банков, снятие денег со счета без комиссии в банкоматах других банков", – пояснили в банке.

Здесь подробнее о НС «Солидная копилка».

АО "Солид Банк". Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329.

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