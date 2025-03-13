Банкам запретят повышать ставки по ипотеке до 100% годовых

Речь идет о комбинированных продуктах. Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.

ЦБ ограничит банки в повышении ставок по комбинированной ипотеке до 100% годовых. Это решение связано с недобросовестными практиками, когда банки замедляли выдачу льготных ипотечных кредитов, предлагая дополнительные займы по рыночным условиям с завышенными ставками.

В целом, комбинированная ипотека – это законная вещь, но человек должен понимать, сколько он платит по рыночной части, отметил руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута. Он подчеркнул: важно, чтобы эта информация не скрывалась.

Кроме того, в ЦБ договорились с банками, что те перестанут чрезмерно завышать ставки по таким программам. Они не должны превышать уровень, который устанавливает регулятор по среднерыночным значениям для ипотеки, добавил Михаил Мамута.