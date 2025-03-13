Новости

Минфин перевыполнил план по выпуску ОФЗ

12 марта министерству удалось привлечь 218,8 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Минфин РФ успешно разместил ОФЗ на сумму 218,8 млрд рублей, превысив квартальный план на 25%. Об этом сообщил старший аналитик компании «Эйлер Аналитические Технологии» Виталий Наумов.

«Это третий лучший показатель за всю историю аукционов ОФЗ. Результаты лучше фиксировали только весной 2021 года, до введения санкций на первичный рынок госдолга. По итогам аукционов годовой план размещения ОФЗ был выполнен ровно на 20%, а квартальный перевыполнен на 26,2%», – рассказал эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Все на Байкал! Что необходимо для развития событийного туризма в регионе
«Задача Olkhon Ice Fest – стать федеральным брендом». Семен Майор – об уникальности и перспективах фестиваля
Фестивали, выставки и гастротуризм. Как Иркутская область увеличила турпоток на 10% в 2024 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес