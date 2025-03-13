Самозапрет на кредиты: иркутяне массово подписывают заявления

С момента запуска сервиса по самозапрету на кредиты и займы на платформе Госуслуги 1 марта 2025 года, жители Иркутской области подали почти 60 тысяч заявлений за 10 дней. За первые два дня работы сервиса было подано 18,6 тысячи заявлений, сообщает Минцифры РФ.

Это нововведение направлено на борьбу с кибермошенничеством и является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Установив самозапрет на кредиты, человек защищает себя и от мошенников. При необходимости ограничение можно снять через Госуслуги, отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.

По всей России за 10 дней было подано 5 миллионов заявлений на самозапрет. Самому старшему пользователю, принявшему такое решение, 103 года. Граждане могут выбрать между полным или частичным запретом, и около 90% выбрали полный вариант.

Согласно опросу SuperJob, законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддерживают 7 из 10 иркутян. Меры, предложенные ЦБ РФ, считают разумными 67% респондентов. Однако 6% выступают против, считая, что законопроект ограничивает финансовую свободу и что государству следует сосредоточиться на повышении финансовой грамотности.

Каждый четвертый (27%) затруднился с оценкой инициативы, отмечая недостаточную ясность механизма. Поддержка законопроекта выше среди мужчин (78%) по сравнению с женщинами (56%). Чем старше респонденты, тем больше они поддерживают идею самозапрета: среди старше 45 лет одобрение составляет 73%.

Сервис доступен по ссылке: Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/landing/nocredit).