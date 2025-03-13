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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Турции

В ВТБ сообщили, что новая возможность заработала с 12 марта.

Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру.

«По данным турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн россиян, почти все совмещают отдых с шоппингом. Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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