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Как сибиряки используют кредитки?

Даже сейчас, когда ставки по кредитам очень велики, сибиряки продолжают пользоваться кредитками. Например, в ВТБ посчитали, что средний чек одной покупки по кредитной карте в 2024 году составил 1,1 тыс. рублей, незначительно сократившись к показателям прошлого года.

Проанализировали и покупки по кредитным картам. В Сибири наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам среди клиентов банка ВТБ остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей  составила 29%.На дом и ремонт сибиряки потратили 10%  от всего объема. Траты на одежду и обувь составляют 6,6%, на кафе и рестораны – 6,5%. Также активно клиенты пользуются кредитками в магазинах электроники и на АЗС – 5,3% и 5,2% соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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