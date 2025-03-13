Иркутская область борется за звание лидера MICE-туризма на всероссийской премии

Иркутская область вошла в число финалистов IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» в номинации «Регион MICE-туризма» по итогам туристического сезона 2024 года. Финальные мероприятия премии пройдут с 2 по 5 апреля в Санкт-Петербурге.

Всероссийская премия «Регионы туризма и гостеприимства» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, в которой участвуют 47 регионов по 20 номинациям.

– Для Иркутской области быть в числе пяти регионов-финалистов номинации – это не только гордость, но и большая возможность представить потенциал Приангарья как площадки для проведения крупных конференций, конгрессов, выставок и деловых коммуникационных событий. Участие во Всероссийской премии поспособствует налаживанию новых контактов и связей на долгосрочное сотрудничество, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Региональная команда активно готовится к презентации, чтобы достойно представить Иркутскую область в финальных испытаниях. В подготовке участвуют представители разных областей делового туризма: владельцы крупных площадок, маркетологи, строительные и промышленные предприятия.

– Разнообразие опыта команды позволяет максимально охватить все спектры делового туризма региона и выделить конкурентные преимущества местных предприятий и событийных организаторов, – добавила Евгения Найденова.

За 2024 год на площадках региона прошли такие крупные события в сфере делового туризма, как Совет 15-ой Расширенной Туманганской Инициативы, Международная выставка-форум «Интурмаркет. Байкал», Международный туристический форум «Время отдыхать на Байкале!». Также представители Приангарья принимали участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT-2024» и международных поездках, где раскрывали потенциал своих организаций и региона для международных партнеров.

По итогам 2024 года Иркутская область вошла в ТОП-10 рейтинга событийного потенциала регионов России, а выставка «Интурмаркет. Байкал» стала победителем номинации «Открытие года» в рамках премии EFEA AWARDS.

Турпоток в Иркутской области по итогам 2024 года увеличился на 10%, до 1,8 млн человек.