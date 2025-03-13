Иркутский университет начинает подготовку операторов дронов

В Иркутском государственном университете началась подготовка операторов беспилотников. Первый набор курсантов-операторов БПЛА начал обучение в Военном учебном центре при ИГУ.

Курсантам предстоит освоить работу со всеми видами современных дронов, используемых в зоне специальной военной операции, включая разведывательные, ударные и летательные аппараты-камикадзе. Оснащение коптеров не боевое, однако тренажеры полностью имитируют реальную работу аппаратов и систем сбросов, а симуляторы позволяют учиться с полным погружением в виртуальную реальность боевых условий.

Программа обучения управления беспилотниками в России существенно отличается от зарубежных аналогов. Например, курсантов будут обучать ночным полетам. Все тонкости управления беспилотными летательными аппаратами курсанты будут осваивать в течение полутора лет.