Матвиенко требует: «Семейную ипотеку» выдавать только по месту регистрации

Валентина Матвиенко: «Семейную ипотеку» необходимо выдавать только по месту регистрации. На совещании по вопросам организации работы Совета при Президенте РФ по демографической и семейной политике председатель Совета Федерации заявила, что текущие правила выдачи льготной «Семейной ипотеки» не способствуют повышению рождаемости в стране, сообщает ТАСС.

Председатель Совфеда подчеркнула, что льготная «Семейная ипотека» — это важная мера. Однако ее реализация, по мнению политика, некорректна.

По словам Матвиенко, анализ показал, что 40% граждан, воспользовавшихся «Семейной ипотекой», проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Но страна большая, и доступ к льготной программе должны иметь семьи во всех регионах.

Валентина Матвиенко убеждена, что правила предоставления льготной «Семейной ипотеки» необходимо пересмотреть, и она должна выдаваться исключительно по месту регистрации граждан.

«Конечно, надо изменить правила и выдавать семейную льготную ипотеку, на которую государство тратит большие средства, только по месту жительства, только по месту регистрации», — заявила спикер Совфеда.