Студенты БГУ окунулись в мир банковского дела

В атмосферу банковского дела сегодня погрузились студенты разных институтов и колледжа БГУ – шесть команд университета участвовали в первой фасилитационной сессии, которую организовал Сбер в своем главном офисе.

Приветствуя участников, исполняющий обязанности ректора БГУ Олег Грибунов отметил, что подобные мероприятия способствуют выработке креативных идей у студентов.

«Именно благодаря такому практиоориентированному подходу к образовательному процессу, наши выпускники котируются на рынке труда, – добавил Олег Павлович, – я уверен, что сегодняшний опыт общения со специалистами банковского дела внесёт свою лепту в развитие компетенций тех наших студентов, кто планирует работать в сфере финансов».

Группам предстояло решить два больших кейса. По словам управляющей Иркутского отделения Сбера Юлии Кальвиной, это была не просто игра.

«Наши сотрудники подобрали задания таким образом, чтобы, решая их, в конце можно было получить полезную практическую информацию не только студентам, но и нам. Я благодарю Байкальский госуниверситет и лично Олега Павловича за поддержку нашей идеи. Наиболее активных и креативных студентов, победителей сегодняшней сессии, мы хотели бы приглашать на ежемесячные встречи наших топ-менеджеров. Во время таких встреч как раз генерируются и звучат новые идеи, которые потом воплощаются в жизнь нашим банком. Креативность – одна из самых важных компетенций, мы это ценим».

Победителями сегодняшней сессии стала команда института мировой экономики и международных отношений.