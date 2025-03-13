В Якутии стартовала стратегическая сессия по цифровой трансформации с участием экспертов Сбера

В Якутске началась стратегическая сессия, посвященная разработке стратегии цифровой трансформации Якутии до 2030 года. В мероприятии принимают участие эксперты Сбера, представители органов власти, учреждений и бизнес-сообщества. В ходе работы участники проведут лекции, обсуждения, а также представят и защитят новые проекты.

Глава Якутии Айсен Николаев поприветствовал участников сессии и отметил значимость совместной работы с Сбером в сфере цифровых технологий.

«Я хочу сказать, что обсуждение по переосмыслению стратегии цифровой трансформации Якутии до 2030 года — это важнейшие вопросы. Мы должны в вопросах цифровой трансформации сегодня сделать упор на практикоориентированность, на то, что вырабатываемые технологии, подходы не оставались на бумагах, файлах, а реально воплощались в продукты, которые вы будете использовать в каждодневной деятельности и приносить реальную пользу людям, отдачу в виде производительности государственного управления и в целом системы», — подчеркнул Айсен Николаев.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев отметил, что Якутия является одним из лидеров среди регионов России в сфере цифровой трансформации и внедрения передовых технологий.

«Огромное спасибо Айсену Сергеевичу за вовлеченность в цифровую трансформацию, всей команде правительства. Опыт Якутии будоражит умы руководителей других субъектов федерации. Первым не так легко, по сравнению с теми, кто уже принимает готовый опыт. Тем и ответственна наша совместная работа. Сегодня здесь около двадцати человек из группы Сбера, чтобы поработать с вами, выработать те решения, которые окажутся полезными и востребованными в Якутии, а в дальнейшем и по всей стране», — отметил Сахбиев.

Программа стратегической сессии включает в себя образовательные лекции, обучение, разработку и защиту цифровых проектов. В обсуждениях примут участие сотрудники исполнительных органов государственной власти, образовательных и научных учреждений, а также представители бизнеса.

В рамках сотрудничества с ПАО Сбербанк в 2025 году планируется дальнейшее развитие цифровых сервисов, внедрение новых решений на основе искусственного интеллекта в образовании, медицине и управлении данными, а также создание дополнительных возможностей для подготовки IT-специалистов.

Напомним, что на VIII Восточном экономическом форуме Глава Якутии Айсен Николаев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта.