Александр Суханов назначен зампредом Правительства Иркутской области

С 13 марта 2025 года Александр Суханов назначен заместителем Председателя Правительства Иркутской области указом Губернатора Игоря Кобзева. Ранее, начиная с 2012 года, он занимал должность управляющего делами Губернатора и Правительства Иркутской области.

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В новой роли Суханов будет курировать министерство жилищной политики, службу по тарифам и министерство транспорта региона.

В период с 2023 по 2025 годы Александр Суханов активно занимался поддержкой города Кировска в Луганской Народной Республике. Он находился в длительных командировках, участвовал в восстановлении пострадавших территорий, доставлял гуманитарную помощь и письма родных участникам СВО из Иркутской области.

Александр Суханов родился в 1977 году в Иркутске. В 1999 году окончил Иркутский государственный технический университет, а в 2012 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Он несколько лет работал в структурах ВСЖД, а в декабре 2005 года был назначен заместителем председателя комитета по хозяйственной деятельности администрации Губернатора Иркутской области. С 2012 года занимал должность управляющего делами Губернатора и Правительства Иркутской области. С марта 2025 года — заместитель Председателя Правительства Иркутской области.