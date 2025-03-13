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Ушаков: долгосрочное урегулирование важнее временного перемирия

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что временное перемирие на Украине является лишь передышкой для украинских военных, и Россия стремится к долгосрочному урегулированию, а не к имитации мирных действий. Об этом он заявил в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, сообщает РБК.

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Ушаков сообщил, что озвучил российскую позицию в телефонном разговоре с советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолтцем, который рассказал ему об итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Ушаков отметил, что Россия нацелена на долгосрочное урегулирование конфликта с учетом интересов Москвы, и подчеркивает, что шаги, которые лишь имитируют мирные действия, никому не нужны.

Ушаков также допустил, что президент Владимир Путин может высказать более конкретные и содержательные оценки на предстоящей пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что обсуждение возможного перемирия должно состояться 13 марта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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