ЦБ фиксирует снижение доходности вкладов в марте 2025 года

Центральный банк России обнародовал данные мониторинга максимальных процентных ставок по депозитам в банках за март 2025 года. По представленным сведениям, в первую неделю марта наивысшая ставка достигла уровня 20,74%.

Этот показатель определяется как среднее значение максимальных ставок десяти крупнейших финансовых учреждений страны. Среди них такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский Кредитный Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

В феврале регулятор зафиксировал следующие показатели средних максимальных ставок по вкладам сроком до 90 дней — 19,22%, от 91 до 180 дней — 19,85%, от 181 дня до одного года — 20,18%, а также вклады сроком свыше одного года — 18,20%.