Банки уверены: снижение ставки ЦБ не вызовет оттока вкладов

Крупные российские банки оценили вероятность оттока вкладов в случае снижения ставки ЦБ. Согласно исследованию рейтингового агентства НКР и группы компаний «Б1», 76,8% крупных банков не ожидают оттока средств вкладчиков при резком снижении ставки ЦБ, считая такую вероятность низкой или очень низкой, сообщает РБК.

Еще 20,7% банков оценивают вероятность ухода вкладчиков как умеренную, и только 3,4% считают ее высокой. Никто из опрошенных не выбрал вариант «очень высокая» вероятность.

«Это связано с тем, что российские вкладчики традиционно консервативны и предпочитают инструменты с минимальным риском, такие как банковские депозиты. Ситуация в банковском секторе стабильна, и даже при существенном снижении ставок быстрый отток маловероятен», — отмечают авторы исследования.

Эксперты считают, что для оттока средств населения из банков недостаточно только смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Нужна кризисная ситуация, такая как кризис доверия к банковской системе или резкий рост безработицы, но предпосылок для этого нет.

По статистике ЦБ, с 2016 года в России не было ни одного полного года, когда сбережения населения на банковских счетах и депозитах сокращались. Локальные оттоки наблюдаются в январе каждого года, а также были нестабильные периоды после начала военной операции на Украине в 2022 году и в разгар пандемии 2020 года.

Напомним, что более половины крупнейших банков России снизили ставки по вкладам ниже 20%. На заседании 14 февраля Совет директоров Банка России оставил ставку на уровне 21%, следующее заседание по ключевой ставке состоится 21 марта. Аналитики прогнозируют, что изменение ставки стоит ожидать не ранее второго полугодия 2025 года.