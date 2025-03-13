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Стимулирование IPO: ЦБ и Минфин продвигают субсидии для выхода на биржу

ЦБ и Минфин продвигают субсидии для выхода на биржу.

Идея стимулирования публичных размещений акций через субсидии, которые повысили бы привлекательность выхода на фондовый рынок по сравнению с банковским кредитованием, близка к оформлению на нормативном уровне, сообщает Интерфакс, ссылаясь на первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

Однако регулятор пока не смог достичь единого мнения с Минфином по вопросу налоговых льгот для эмитентов, выходящих на рынок. В рамках этого обсуждения регулятор предлагал три варианта снижения налога на прибыль для компаний, выходящих на биржу, с привязкой льготы к размеру free float в сочетании с другими показателями.

«На данном этапе мы максимально продвинулись с нашими коллегами из министерства финансов по вопросу использования субсидий не только для кредитов, но и для публичных размещений. Очень надеюсь, что в относительно ближайшее время соответствующие правительственные документы выйдут в публичное пространство», — сообщил Чистюхин.

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию подчеркнул, что российский фондовый рынок должен усилить свою роль как источник инвестиций. По его словам, к 2030 году капитализация рынка должна удвоиться по сравнению с текущим уровнем и достичь 66% ВВП.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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