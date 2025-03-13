Новая школа в микрорайоне Союз: сроки сдачи обещают сократить

В микрорайоне Союз ведется строительство новой школы на 1225 мест. Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что объект планируют сдать раньше намеченного срока — не в 2027 году, как было предусмотрено контрактом.

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Школа станет долгожданным дополнением для района, где существующие учебные заведения уже переполнены вдвое. Микрорайон Союз активно развивается, и потребность в новых местах в образовательных учреждениях будет только расти.

Здание будет состоять из семи трехэтажных блоков, где разместятся 49 классов, специализированные кабинеты, включая производственные, спортивный и актовый залы, бассейн, библиотека, помещения для факультативов, медицинский блок и столовая. Школа будет доступна для маломобильных граждан. Также планируется возведение блока наземного перехода, который соединит территорию школы со спортивной площадкой.

На данный момент в двух блоках ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок на первом и втором этажах. В третьем блоке приступили к армированию ригелей и перекрытию второго этажа. Еще на двух блоках выполнен фундамент, а на одном ведется разработка котлована, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в этом году в микрорайоне Союз планируется начать строительство автомобильной дороги от проезда Юрия Тена до улицы Лермонтова. Она обеспечит транспортную доступность новой школы. Протяженность участка составит почти 950 метров, а завершить работы планируют в 2026 году.