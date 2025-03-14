Нефть и газ под ударом: Америка вводит санкции против РФ

Телеканал CBS сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против российских нефтегазового и банковского секторов, сообщает РБК. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. Россия, в свою очередь, называет такие меры незаконными.

Согласно данным CBS, ограничения направлены на усиление давления на российский энергетический сектор, включая нефтяные и газовые компании. Reuters уточняет, что США прекратили действие генеральной лицензии 8L, позволявшей зарубежным фирмам осуществлять платежи за энергоресурсы через санкционированные российские банки.

Источники Fox News поясняют, что эти шаги связаны с попыткой вынудить европейские государства отказаться от закупок российской нефти, угрожая санкциями. Срок действия лицензии 8L завершился 12 марта 2025 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия исходит из того, что санкции — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».