Путин готов прекратить боевые действия только ради долгосрочного мира

Президент России Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия на Украине, если это приведет к долгосрочному миру, сообщают РИА Новости. На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин подчеркнул, что прекращение боевых действий должно устранить первоначальные причины кризиса.

Во вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорится, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, с возможностью продления по согласию сторон.

Ранее, на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе, Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Российский лидер подчеркивал, что перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава.