Ползучая инфляция превращается в галопирующую: главное за ночь

Этой ночью Путин встретился с Лукашенко. Впервые президент высказал свое мнение о 30-дненвом перемирии с Украиной, указав на ряд нюансов. Валентина Матвиенко не бросает попыток закрепить население России на месте регистрации, а инфляция в стране стала галопирующей. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Где родился

Валентина Матвиенко предложила выдавать льготную «Семейную ипотеку» только по месту регистрации, чтобы повысить доступность программы для всех регионов страны. Она отметила, что сейчас 40% получателей сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, что неэффективно для стимулирования рождаемости.

Старые кадры в новой роли

Александр Суханов назначен зампредом правительства Иркутской области. Он занимал должность управляющего делами губернатора и правительства Иркутской области. В новой роли Суханов будет курировать министерство жилищной политики, службу по тарифам и министерство транспорта региона.

«Мы за, но есть нюансы»

Президент Владимир Путин прокомментировал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. «Сама по себе идея перемирия правильная. Мы за. Но есть нюансы», – сказал глава государства. Его слова передает РБК.

По его словам, пока не хватает ясности по следующим аспектам: что делать с «участком вклинения в Курской области» и находящимися там военнослужащими ВСУ; как следить за соблюдением режима прекращения огня; как будут использовать эти 30 суток.

Заграничные товары

Президент Владимир Путин рассказал о том, что Россия ведет переговоры по возвращению ряда зарубежных компаний.

«Уже сегодня в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном их возвращении на наш рынок. Все спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов», – сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

МК: Ползучая инфляция превращается в галопирующую

Инфляция в феврале замедлилась до 0,81% с 1,23% в январе, но в годовом выражении ускорилась до 10,06%, что указывает на галопирующую инфляцию. Об этом изданию «Московский Комсомолец» рассказал эксперт ВШЭ.

«Казалось бы, какая разница: 9,98% или 10,06%? Но она все-таки есть. Согласно мировой экономической теории, галопирующая инфляция – не предсказуема. При ползучей экономические агенты могут строить прогнозы и вырабатывать стратегические планы. Это главное в бизнесе: ориентиры по стоимости товара, поставкам, отгрузкам. На ожиданиях строится логика экономики», – говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.