Нежелание банков стать агентами ЦБ тормозит внедрение цифрового рубля

IT-инфраструктура 30% российских банков не готова к приему цифрового рубля. Основным препятствием является нежелание самих финансовых организаций становиться «агентами» для ЦБ, объясняют эксперты, сообщают "Ведомости".

Согласно опросу, проведенному компаниями «Флант» и «Диасофт» среди более 150 технических директоров и IT-специалистов банков, внедрение цифрового рубля требует обновления IT-систем и масштабирования из-за роста транзакционных нагрузок. Только 20% банковских IT-специалистов заявили, что их системы полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Половина опрошенных оценили свою готовность как частичную, а 14% выразили обеспокоенность рисками информационной безопасности.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты, и его широкое внедрение планировалось на 1 июля 2025 года. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что регулятор сдвинет этот срок, и новая дата будет объявлена позже. Запросы об отсрочке поступают от банков, хотя пилотный проект проходит успешно с участием ограниченного круга клиентов.

Эксперты отмечают, что основное препятствие заключается в нежелании банков становиться «агентами» ЦБ. Банки фактически превращаются в агентов по использованию цифрового рубля, а реальные операции будет выполнять сам ЦБ, что создает микс задач по инфраструктуре и безопасности.