«Мы – за, но есть нюансы» – Путин о перемирии

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но считает, что это должно привести к долгосрочному миру. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после переговоров в Москве, передают "Ведомости".

«Мы – за, но есть нюансы», – подчеркнул глава государства, говоря о предложении США и Украины объявить месячное перемирие. Среди них он перечислил ситуацию в Курской области, где российские войска успешно наступают, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации. Другой важный вопрос, который необходимо решить, – наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним. По словам Путина, сама по себе идея прекращения боевых действий правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить.

Российский президент выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за внимание к вопросу урегулирования украинского конфликта.

В Москву с визитом прибыл спецпосланник Трампа по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф, который отвечает за диалог с Москвой. Однако помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американская сторона определила другого посредника на переговорах между Россией и США.

Ушаков также заявил, что предложения о 30-дневном прекращении огня являются временной передышкой для украинских военных, отметив, что Россия заинтересована в долгосрочном мирном урегулировании. Он подчеркнул, что находится в регулярном контакте с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем.