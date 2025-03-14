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Спрос на работников ЖКХ вырос в Иркутской области на 17%

В 2024 году в сфере ЖКХ России открылось 89,6 тыс. вакансий (+16%). В Иркутской области – 1,6 тыс. вакансий (+17%). Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Больше всего вакансий – в сферах благоустройства (43%), водоснабжения (34%) и ремонта (23%). Чаще всего ищут менеджеров по продажам (5%), слесарей, сантехников, уборщиков, дворников и водителей (по 4%).

Несмотря на нехватку кадров, 74% вакансий требуют опыт работы. Зарплаты варьируются от 57,4 тыс. до 114,9 тыс. руб. в среднем по стране, в Иркутской области – от 62 тыс. до 187,3 тыс. руб., максимумы – у руководителей отделов проектирования и прорабов (до 170 тыс. руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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