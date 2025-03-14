МК: Ползучая инфляция превращается в галопирующую

Она отличается непредсказуемостью. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец».

Инфляция в феврале 2025 года составила 0,81%, но в годовом исчислении достигла 10,06%, что свидетельствует о переходе от ползучей к галопирующей инфляции.

За январь-февраль цены выросли на 2,05%.

Особенно заметно подорожание продовольствия: картофель +7%, капуста и помидоры +4,6%, мороженная рыба +3,2%. Некоторые продукты, такие как сладкий перец (-5,4%), апельсины (-4,1%) и яйца (-2,1%), подешевели. Текущие темпы роста цен вызывают опасения ускорения инфляции.

«Казалось бы, какая разница: 9,98% или 10,06%? Но она все-таки есть. Согласно мировой экономической теории, галопирующая инфляция – непредсказуема. При ползучей экономические агенты могут строить прогнозы и вырабатывать стратегические планы. Это главное в бизнесе: ориентиры по стоимости товара, поставкам, отгрузкам. На ожиданиях строится логика экономики», – рассказал изданию директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.