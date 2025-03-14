Начинающих фермеров поддержат в Иркутской области грантом «Агростартап»

Заявки смогут подать не только опытные фермеры, но и граждане, которые только начинают сельскохозяйственный бизнес. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

На эти цели направлено почти 91 млн рублей средств консолидированного бюджета. Максимальный размер одного гранта составит 5 млн рублей, минимальный – 1,5 млн рублей.

Объявление о начале конкурса будет опубликовано на сайте регионального минисельхоза 4 апреля. Прием документов будет осуществляться через государственную автоматизированную информационную систему «Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей».

«Сегодня грант«Агростартап» является одной из самых популярных мер государственной поддержки фермеров для старта бизнеса на селе. Грант дает возможность начать свой путь в сельском хозяйстве», – сказал министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.